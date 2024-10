Tipps zum Sammeln Pilzsaison eröffnet: Wo Pilze im Kreis Wittenberg zu finden sind und was Sammler beachten sollten

In einigen Teilen der Dübener Heide sprießen schon Speisepilze, während in anderen Regionen noch Geduld gefragt ist. Was Sammler beachten sollten und wo mit Steinpilzen zu rechnen ist.