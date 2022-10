Piesteritzer „Ente“ wird 80

Hans-Dieter Wendt feiert am Dienstag seinen Geburtstag im kleinen Familienkreis. Die Legende steht für die große Zeit der BSG Chemie.

Im August werden die Aufstiegshelden von 1982 in der Stadthalle noch einmal mit Standing Ovations der Fans gefeiert.

Wittenberg/MZ - Er ist nicht eine, sondern die Piesteritzer Handball-Legende: Hans-Dieter Wendt. Seine Fans verpassen dem Mann wegen seines unorthodoxen Laufstils den Spitznamen „Ente“. Die Anhänger bleiben selbst in prekären Spielsituationen immer optimistisch: Die „Ente“ wird es schon richten! Wer glaubt, die Rede ist von einem Ur-Piesteritzer, der irrt sich zumindest ein bisschen. „Ich habe als Siebenjähriger in Griebo angefangen“, so Wendt, der seine Karriere auf den Sportplatz, wo jetzt die Saints Football spielen, startet.