Oranienbaum-Wörlitz/MZ. - Mit der Gondelfahrt zur Blauen Stunde fand das Gartenreichfest seinen traditionell krönenden Abschluss am vergangenen Sonntagabend. Dem voraus gegangen sind zwei beschauliche Tage zu Füßen des Wörlitzer Schlosses mit verschiedenen barocken Spielangeboten, jonglierenden Kleinkünstlern und Kleindarstellern. Auch der Wörlitzer Falkner präsentierte seine gefiederten Mitarbeiter und trug zur Unterhaltung bei.

Feine und rustikale Speisen

Im Schatten der großen Bäume ließ es sich anlässlich des Geburtstages von Fürst Franz vorzüglich picknicken. Zahlreiche Stände rings um die Schlosswiese boten feine bis rustikale Speisen sowie erfrischende Getränke. Passende Livemusik umrahmte die Zeit im Grünen. Auch fertig gepackte Picknickkörbe konnten vor der Veranstaltung bestellt und dann vor Ort abgeholt werden.

Gern gewähltes Fotomotiv war der wandelnde Baum, eine Figur, deren Gewand allein bereits ein Kunstwerk war. Auf Stelzen gehend, blickt der Baum herab auf die Besucher, lächelte dem einen freundlich zu, trieb mit dem anderen einen Schabernack und fand so den Weg auf unzählige Fotos mit und ohne weitere Gäste.

Zum Gelingen beigetragen haben auch zahlreiche Gäste, welche mit ihren farbenprächtigen Roben aus Barock und Rokoko einen waren Augenschmaus boten, unter ihnen auch Graf und Gräfin von Anhalt-Zerbst. Im bürgerlichen Leben verdienen beide ihr Brot in der IT-Branche und leben in Petersroda. Aber seit ungefähr fünf Jahren tauschen sie an beinahe jedem Wochenende ihren Businesslook gegen die historischen Gewänder. „Wir gehen auf Zeitreise“, meint der Graf und beide sind sich einig, dass dieses Hobby genau der richtige Gegensatz zum Alltag ist, denn „es entschleunigt total“. Gelegenheiten dazu bieten verschiedenste Parkfeste quer durchs Land, aber auch auf Schloss Versailles sind sie bereits gewesen und mehrfach im Jahren gönnen sie sich einen Abstecher nach Venedig. Den Abend in Wörlitz ließ auch dieses „adlige Paar“ mit der Gondelfahrt zur Blauen Stunde auf den Kanälen des Wörlitzer Parkes standesgemäß ausklingen.

Pünktlich zur Abfahrtszeit sammelten sich an die 200 Gäste an der Gondelstation, orderten noch einmal Proviant, um sich dann auf die beschauliche Fahrt in die Blaue Stunde zu begeben. Zu ihnen gehörten Graf und Gräfin vom Schloss Osterland aus Sachsen sowie der Dessauer Hofstaat mit seinen prächtigen Gewändern. 18 Gondeln setzten sich in Bewegung und bildeten einen illuminierten Corso über die Wörlitzer Kanäle. Die Fahrt führte, begleitet von den informativen wie unterhaltsamen Ausführungen der Gondoliere, zur Geschichte der Fürstenfamilie und des Parks, unter heimelig beleuchteten Brücken hindurch und vorbei an Sehenswürdigkeiten des Parks, welche ebenfalls mit romantischer Illumination in Szene gesetzt wurden. Begleitet wurden die Gondeln zur Freude der Gäste von einer Schwanenfamilie mit Jungtieren sowie neugierigen Enten. An Land erfreuten sich weitere Besucher an den beleuchteten Booten und ein fröhliches Grüßen und Winken schwappte vom Wasser an Land und zurück.

Für die Residenz komponiert

Zum Ende der Gondelfahrt, genossen von beseelten Gästen, welche die leuchtenden Farben des Sonnenuntergangs in allen romantischen Facetten erleben konnten, sammelten sich die Boote vor dem Schloss und lauschten dem Klang der Einweihungskante, welche eigens für diese fürstliche Residenz komponiert wurde.