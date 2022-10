Pessimistische Töne bei Wittenbergs Handwerk

Wittenberg/MZ - Das Handwerk hat Sorgen. Wie viele andere dieser Tage auch. „Die Energiepreise überschatten alles“, sagte am Mittwoch Hendrik Hiller, Vorstandsmitglied der Handwerkskammer Halle, bei einem Treffen im Autohaus Gänsicke in Reinsdorf. Handwerkskammer und Kreishandwerkerschaft hatten eingeladen, um im Gespräch zu bleiben - nicht zuletzt mit der Politik. Hiller sprach von Pessimismus in etlichen Branchen.

Neuaufträge selten

Dem Bau gehe es zwar noch verhältnismäßig gut, allerdings seien Neuaufträge selten. Das bestätigt Kreishandwerksmeister Enrico Reinecke, der eine Baufirma führt. „Wir haben noch Vorlauf. Aber für nächstes Jahr wird es eng.“ Beim privaten Hausbau habe sich die Zahl der Aufträge von 100 auf vielleicht 30 Prozent reduziert. „Das geht vielen so.“

Besonders zu kämpfen haben nach Hillers Worten aktuell Betriebe des Nahrungsmittel-Handwerks, also etwa Fleischer und Bäcker. Noch seien keine verstärkten Insolvenzen zu beobachten, aber das könne sich schnell ändern. Die Personallage nennt Hiller stabil. Die Firmen versuchen, ihre Fachkräfte zu halten.

Dass sie bereits Stunden für ihre Mitarbeiter reduziert habe, um die Kosten tragen zu können, berichtete beim Handwerkergespräch Friseurmeisterin Anja Lietsch, die zugleich Innungsobermeisterin ist. „Ich kann die Kunden nicht bei 19 Grad mit nassen Haaren sitzen lassen“, erläuterte sie Grenzen des Sparens. Auf Haube und Föhn sei nicht zu verzichten und „nach dem Ölpreis fragt keiner“. Die Maßnahmen der Politik zur Entlastung nennt die Friseurin „keinen Wumms, sondern eine Verpuffung“. Es könne nicht sein, fügt sie noch hinzu, „dass ich meinem Mann auf der Tasche liegen muss. Dafür habe ich mich nicht selbstständig gemacht.“

Ohnehin erhielt die Politik, insbesondere die Bundespolitik, keine sonderlich guten Noten bei den Handwerkern. Ronny Zegarek, auch Stadtrat in Wittenberg, nannte sie realitätsfremd. „Es geht nicht ohne Dieselkraftstoff.“ Und auch die Atomkraftwerke müssten weiter betrieben werden, fordert der Unternehmer. Inzwischen koste eine Laster-Tankfüllung über 1.000 Euro. „Und dann sollen wir noch 3.000 Euro steuerfrei zahlen. Meine Mitarbeiter fragen danach. Das wären bei mir 180.000 Euro. Wo soll das Geld herkommen? Es ist unfassbar, wie die Bundespolitik mit uns umspringt.“ Allerdings mahnt Zegarek auch, „nicht mit der Bierflasche hinter der Heizung zu jammern“, sondern sich einzumischen. „Man kann sehr wohl etwas tun.“ In dem Zusammenhang ist Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff mehrfach als positives Beispiel genannt worden. Der sei stets ansprechbar und kümmere sich tatsächlich.

Auch die aktuelle Ursache für die massiven Energieprobleme, der Krieg in der Ukraine, spielte beim Wittenberger Handwerkergespräch eine Rolle. Mario Schuster, der ein Metallbauunternehmen führt und am Mittwoch die Metall-Innung vertrat, fordert eine Botschaft, die von Wittenberg ausgehen solle. „Wir müssen eindeutig Stellung beziehen gegen Waffenlieferungen. Es muss Schluss sein mit Kriegspielerei.“

Da mahnt Wittenbergs Oberbürgermeister zur Vorsicht. Es sei keine Kriegspielerei, sagte Torsten Zugehör. Wenn das Völkerrecht gelte, dann müsse festgestellt werden, dass es sich um einen völkerrechtswidrigen Einmarsch in die Ukraine handele. „Punkt. Aus. Ende.“ Eine Lösung für einen solch großen Konflikt zu finden, sei nicht einfach.

Im Übrigen habe sich die Stadt stark gemacht für die Wirtschaft, nicht nur für SKW: „Die sind vornweg gegangen und haben das Thema bis ins Bundeskanzleramt getragen.“ Zugehör verteidigte zudem seine Verwaltung, die kritisiert worden war: „Unser Bürgerbüro war zu keinem Zeitpunkt zu. Die Geschichte von der öffentlichen Hängematte stimmt einfach nicht.“ Im Übrigen seien solche Gespräche aber immens wichtig: „Dass wir uns zuhören, ist schon ein Gewinn.“ Andernorts werde man zurzeit „ausgebuht, angebläkt und beleidigt.“

Nicht nur Schlechtes nennen

Dem Pessimismus nicht folgen will indes der Gastgeber, Autohauschef René Peper. Er gehe, bei allen Problemen, gerne auf Arbeit und sehe positiv in die Zukunft. Die heftig kritisierte Regierung sei ja gewählt worden, bemerkte er - und dass Kinder eine andere Einstellung zeigen als ihre Eltern, habe Ursachen. „Nur zu sagen, dass alles schlecht ist, ist zu wenig.“ Allerdings benennt auch Peper Schwierigkeiten. Lehrlinge etwa müssten nicht selten „erst einmal sozial ausgebildet werden, was Pünktlichkeit, Ehrlichkeit oder Respekt angeht“. Ansonsten fehle es momentan an Vorführwagen, die in Eigeninitiative etwa aus Polen geholt werden. Oder an Material für Reparaturen. „Bei uns stehen Autos länger auf dem Hof, weil Ersatzteile auf sich warten lassen.“ Und klar, die Energiekosten sind ein großes Thema, schon allein wegen der Ladesäulen: „Das kostet Nerven. Zufrieden sind wir hier trotzdem.“