Patenschaft - Bewohner der Diakonie-Einrichtungen in Münsterberg kümmern sich um Fohlen

Münsterberg/MZ - So viele Patinnen und Paten sind selten. Fast 20 Bewohner aus zwei Einrichtungen des Diakonischen Werks im Kirchenkreis Dessau - die eine an der Kreuzbergstraße, die andere am Wacholderweg gelegen - haben ein junges Tinker-Fohlen in ihre Obhut genommen. Geboren wurde Camaro, so der Name des kleinen Hengstes, auf der Rocky-Ranch, die von der Physio- und Reittherapeutin Antje Rockendorf in der Griesener Siedlung Münsterberg geführt wird. Dort ist die Diakonie seit knapp zwei Monaten regelmäßig zu Gast.