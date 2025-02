Parken in Bergwitz soll teurer werden: Was Autofahrer und Touristn wissen müssen

Kemberg/Bergwitz/MZ. - Autofahrer und Touristen in Kemberg müssen sich möglicherweise bald auf höhere Parkgebühren einstellen. In den Ausschusssitzungen der Stadt wurde kürzlich über eine Änderung der Parkgebührenordnung beraten. Dabei geht es vor allem um die Parkplätze in Rotta und Bergwitz nahe dem Bergwitzsee. Neben einer Erhöhung der Gebühren sollen die Parkscheinautomaten dort modernisiert werden, damit künftig auch kontaktlos bezahlt werden kann.

Diese Umstellung sei notwendig, heißt es in der Begründung des Vorschlags, weil die Wartung der bisherigen Automaten immer aufwendiger werde und es gleichzeitig immer weniger Personal für die Betreuung gebe. Die aktuellen Parkgebühren seien seit zehn Jahren unverändert, informiert Bürgermeister Torsten Seelig (CDU). Nun soll das Parken teurer werden, weil der Bergwitzsee als Ausflugsziel immer beliebter wird und somit mehr Gäste anzieht.

Die vorgeschlagene neue Gebührenstruktur sieht vor, dass eine Stunde Parken künftig 2 Euro kostet statt bisher 1 Euro. Für zwei Stunden sollen 3 Euro fällig werden, für vier Stunden 5 Euro. Die Tagesgebühr soll von 5 auf 7 Euro steigen. Auch für bestimmte Fahrzeugtypen sind Anpassungen geplant: Autos sollen künftig 7 statt bisher 5 Euro zahlen, Motorräder 5 statt 2 Euro und Busse 15 statt 10 Euro.

Die zusätzlichen Einnahmen sollen nach Angaben der Stadtverwaltung in die Instandhaltung und den Betrieb der Parkplätze fließen. Mit dieser Anpassung will man außerdem sicherstellen, dass der Parkraum weiterhin ausreichend zur Verfügung steht und nicht überlastet wird. Gerade an warmen Sommertagen zieht der Bergwitzsee zahlreiche Badegäste und Touristen an, wodurch die Parkplätze stark genutzt werden.

Eine endgültige Entscheidung über die neuen Gebühren gibt es allerdings noch nicht. Der Stadtrat muss die Beschlussvorlage erst noch beraten und darüber abstimmen. Sollte der Vorschlag angenommen werden, treten die neuen Gebühren am 1. Mai dieses Jahres in Kraft, ist der Vorlage zu entnehmen. Die Stadt werde in diesem Fall rechtzeitig über die Änderungen informieren, heißt es. Bis dahin ist abzuwarten, ob die höheren Gebühren tatsächlich kommen.