Schmiedeberg/Wittenberg/MZ - Nicht das erste Mal sind Ortseingangsschilder im Landkreis Wittenberg abgeschraubt und einfach mitgenommen worden, nun haben Unbekannte gleich mehrfach zugeschlagen. Wie es in einer Pressemitteilung der Polizei heißt, ist am Mittwoch gegen 11.45 Uhr das Fehlen des Ortsschilds in der Moschwiger Straße in Bad Schmiedeberg bemerkt und daraufhin zur Anzeige gebracht worden.

Ein weiter Diebstahl ist dem Polizeirevier am frühen Donnerstag um 7.15 Uhr gemeldet worden. In der Belziger Straße am Ortseingang von Wittenberg aus Richtung Nudersdorf kommend hatten Unbekannte ebenfalls ein Schild entwendet. Es wurden daraufhin Ermittlungsverfahren eingeleitet.