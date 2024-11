Reuden/MZ - Die Ortsdurchfahrt in Reuden wird ab diesem Donnerstag, 07. November saniert.

Die Sanierungsarbeiten im Kemberger Ortsteil finden an der Ortsdurchfahrt statt. Die Straße „Am Fliethbach“ war Teil der Umleitungsstrecke, als am Kreisverkehr Bergwitz gebaut wurde. Nun werden im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landkreis Wittenberg alle Schäden beseitigt, die durch die hohe Verkehrsbelastung verursacht wurden, informiert das zuständige Ministerium für Infrastruktur des Landes Sachsen-Anhalt.

Das Land stellt rund 60.000 Euro für die Fahrbahnerneuerung des insgesamt knapp 750 Meter langen Abschnitts bereit. Um die baubedingten Beeinträchtigungen für Anlieger und Verkehrsteilnehmer auf das erforderliche Mindestmaß zu beschränken, wird in zwei Abschnitten gebaut. Der 1. Bauabschnitt beginnt in Höhe der Hausnummern 20/21 und endet an der Kreuzung „Mühlenring“. Hier beginnt der 2. Bauabschnitt, der sich bis zum Ende der Bebauung in Höhe der Hausnummer 68 erstreckt, wird weiter informiert.

Am 6. Dezember dieses Jahres sollen die Arbeiten planmäßig abgeschlossen werden. Solange ist die K 2024 für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Die Umleitung ist über die Bundesstraße 100, die Landesstraße 129 und Rotta ausgeschildert.