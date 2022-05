Oranienbaum-Wörlitz bekommt ein Entwicklungskonzept

Im Interview blickt Bürgermeister Maik Strömer schon mal voraus auf ein Bürgerforum und erzählt unter anderem, was es mit geplanten Ortsrundgängen auf sich hat.

Wie soll es weitergehen in Oranienbaum-Wörlitz? Darüber soll nicht nur im Rathaus beraten werden.

Oranienbaum-Wörlitz/MZ - Nach umfangreichen Arbeiten am Integrierten Gemeindeentwicklungskonzept (IGEK) für die Stadt Oranienbaum-Wörlitz soll nun der aktuelle Stand vorgestellt und mit der interessierten Öffentlichkeit in einem Bürgerforum diskutiert werden. Diese Veranstaltung findet am 15. Juni ab 18 Uhr im Gemeindezentrum von Vockerode statt. Bürgermeister Maik Strömer (CDU) gibt Auskunft.