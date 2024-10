Wittenberg/MZ. - Blau-Weiß Klieken präsentiert zum zweiten Mal in einer Olympiade die Vielfalt der Vereine. Damit wird das erfolgreiche Format „Feuerwerk der Vereine“ – einst unter Regie des Kreissportbundes – fortgeführt. Das Event startet bei freiem Eintritt am 27. Oktober um 12.45 Uhr in der Stadthalle. Dabei erlebt die besondere Tanzgruppe Rollis und Fussis aus Halle ihre Premiere in der Lutherstadt. Insgesamt zeigen 600 Sportler ihr Können. Moderator Raik Buchta führt durch die 20 Punkte des umfangreichen Programms. Eröffnet wird das Spektakel mit König Fußball. Es spielen das Benefizteam – allerdings noch ohne Cheftrainer Ede Geyer, der sein Ehrenamt erst ab 1. Januar wieder ausübt – gegen den Gastgeber Klieken. Erstmals dabei ist die neue MTV-Abteilung Racing. Der SV Einheit Wittenberg präsentiert Hapkido und Schwerter. Der Trebitzer Carneval Verein schickt seine Funkengarde, und der Karatesportclub Dokan ist mit seinen Kämpfern und den Cheerleadern vor Ort. Das Finale bestreitet der Aerobic- und Tanzverein Zahna.