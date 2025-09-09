Am Samstag feierten Tausende in Ferropolis bei der Olé Party. Dabei kam es jedoch zu einem unschönen Zwischenfall: Ein elfjähriges Kind wurde von einer Glasflasche getroffen und verletzt.

Ein elfjähriges Kind wurde am Samstag bei der Olé Party in Ferropolis durch eine Glasflasche verletzt.

Gräfenhainichen. – Bei der Olé Party auf dem Veranstaltungsgelände Ferropolis bei Gräfenhainichen (Landkreis Wittenberg) ist es am Samstag (6. September) zu einem gefährlichen Zwischenfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ist ein elfjähriges Kind von einer Glasflache getroffen und verletzt wurde.

Demnach habe sich das Kind gegen 17.32 Uhr gemeinsam mit einer nahen Angehörigen im Zuschauerbereich direkt vor der Bühne aufgehalten, als es von einer leeren Glasflasche – einem sogenannten „Wackelmann“ – getroffen wurde.

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Das Kind habe durch den Flaschenwurf eine Verletzung erlitten und sei noch vor Ort medizinisch versorgt worden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Identität der bislang unbekannten Person geben können, die die Flasche geworfen hat. Hinweise werden beim Polizeirevier Wittenberg unter der Telefonnummer 03491/4690 oder per E-Mail an [email protected] entgegengenommen.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.