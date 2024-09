Um „Allerlei Zitrus" geht es in Oranienbaum in einer Sonderführung um 11 Uhr am Denkmaltag, 8. September.

Oranienbaum-Wörlitz/MZ. - Türen, die sonst verschlossen bleiben, öffnet unter anderem die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz an diesem Sonntag, 8. September, dem Tag des offenen Denkmals. Eingeladen wird dazu nach Oranienbaum und Wörlitz, wo die Kulturstiftung passend zum diesjährigen Motto „Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte“ Denkmale ausgewählt hat.

Die Stiftung betreut die Kernbereiche des Gartenreichs Dessau-Wörlitz. Neben fünf Schlössern mit den zugehörigen Gärten und Parks gehören dazu auch zahlreiche denkmalgeschützte Einzelbauwerke ganz unterschiedlicher Funktionen und Stile. Jedes Jahr am Tag des offenen Denkmals bietet die Stiftung Einblick in jene Denkmale, deren Türen sonst geschlossen bleiben – und legt den Fokus in verschiedenen Fachführungen bewusst auf die bau- und gartendenkmalpflegerischen Herausforderungen ihrer Pflege und auf die Erkenntnisse aus verschiedenen Restaurierungsprojekten. Alle Eintritte und die Sonderführung sind kostenfrei.

In Oranienbaum ist die Pagode offen

Im Schlosspark Oranienbaums wird am 8. September von 11 bis 16 Uhr die Pagode, das „Wahrzeichen“ des Schlossparks Oranienbaum zugänglich sein. Als Landmarke auf einem kleinen Hügel gelegen, ragt die Pagode monumental über die umliegenden Bäume und bietet einen einzigartigen Blick auf den Park.

In Oranienbaum wird die Orangerie vorgestellt

Um 11 Uhr gibt es am Sonntag, 8. September, eine Führung mit Sebastian Doil von der Abteilung Gärten und Gewässer zur Orangerie in Oranienbaum. „Allerlei Zitrus: Pflanzenschätze in Oranienbaum“ hat Doil dieses besondere Angebot überschrieben: Das zu Beginn des 19. Jahrhunderts am Rand des Schlossparks Oranienbaum errichtete Orangeriegebäude zählt zu den längsten derartigen Pflanzenhäusern im deutschsprachigen Raum. Die dort überwinternden Kübelpflanzen, darunter eine große Zahl von Orangenbäumen und anderen Citrus-Arten, geben im Sommer der barocken Gartenanlage eine ganz einzigartige Atmosphäre.

Um Anmeldung wird gebeten unter [email protected] oder 034904 20259

In Wörlitz öffnet das Pantheon

Im Wörlitzer Park öffnet an diesem Sonntag, 8. September, von 11 bis 16 Uhr das Pantheon. Am Rande des großen Wallochs gelegen, erhebt sich das 1795 bis 1797 errichtete Pantheon auf dem Elbdeich. Es beherbergt eine Gruppe antiker Plastiken und thematisiert in seiner Gestaltung den Konflikt zwischen Natur und Kunst, den die Wissenschaft schlichtet.

Das Pantheon in Wörlitz steht am Sonntag von 11 bis 16 Uhr für Besucher offen. (Fotos: KSDW/Frässdorf)

In Wörlitz ist der Limesturm offen

Ebenfalls von 11 bis 16 Uhr ist es am Sonntag, 8. September, möglich, den Limesturm in der Nähe des Wörlitzer Parks, Richtung Wassermühlenfahrt, zu besichtigen und besteigen. Als Sichtpunkt und Wallwachhaus ist der Limesturm eine der zahlreichen Architekturen des Gartenreiches Dessau-Wörlitz. Nach den Restaurierungsarbeiten kann der Turm besichtigt werden. Vom oberen Geschoss aus bietet sich ein wunderbarer Blick über die Elbauen.

Bus auf der Linie 304 mit Programm unterwegs

Erreicht werden kann Wörlitz an dem Sonntag, 8. September, unter anderem mit der Welterbe-Buslinie. Musik quer durch den Gemüsegarten erwartet die Gäste der Buslinie 304 mit Jan von Suppengrün zwischen Dessau, Wörlitz und Wittenberg sowie hoch dotierte kostümierte Persönlichkeiten und Gästeführerinnen der Region wie Katharina von Bora, Barbara Cranach oder Ise Gropius.

Im Zeitraum von 10 bis 18 Uhr erzählen diese Wissenswertes und manch Schmunzelhaftes aus der Welterbe-Region und ihren einzigartigen Sehenswürdigkeiten. Mit Unterstützung des Tourismusverbandes Welterbe-Region und der Vetter GmbH ist es wieder gelungen, den Gästen der Buslinie 304 an diesem Aktionstag die kostenfreie Fahrt zwischen den Welterbestädten Dessau, Wörlitz und Wittenberg zu gewähren.

Der restaurierte Limesturm in Wörlitz kann am Sonntag, 8. September, zwischen 11 und 16 Uhr bestiegen werden. (Foto: KSDW/Fräßdorf)

Die Linie startet 10.49 Uhr ab Dessau Hauptbahnhof mit Sonderfahrten um 11.49 Uhr, 13.49 Uhr, 15.49 Uhr und 16.49 Uhr (letzte Fahrt) sowie ab Wittenberg Hauptbahnhof um 10.02 Uhr, 12.02 Uhr und 14.02 Uhr mit Sonderfahrten um 15.02 Uhr und 17.02 Uhr (letzte Fahrt).

Zudem ist im Wörlitzer Park die Dessauer Gästeführerin Anke John als Ise Gropius beim Wandeln durch den Park zu erleben. Vorgesehen ist das von 12 bis 14 Uhr. Vorab ist sie von 10.49 bis 11.21 Uhr im Bus von Dessau nach Wörlitz und dann von 14.39 bis 15.10 Uhr nach Dessau zu erleben.

Weitere Informationen auf www.anhaltdessau-wittenberg.de

Theater gibt es im Melanchthongarten

Zum Start der neuen Kabinettausstellung der Luther-Museen „Cranach bei Melanchthon“ laden die Luther-Museen zur antiken Komödie „Die Acharner oder der Friede des Dikaiopolis“ am Sonntag, 8. September, ab 16 Uhr in den Melanchthongarten ein. Der Theaterverein Provinz Kosmos widmet sich damit einer der ältesten überlieferten Komödien der Menschheit. Geschrieben wurde das Stück vom griechischen Komödiendichter Aristophanes. Da sich Philipp Melanchthon, der Humanist und Reformator, zeitlebens mit klassischer Lektüre auseinandersetzte, kam er auch mit den Werken des Aristophanes in Berührung und übersetzte diese aus dem Griechischen. Umso passender sei es, dass nun rund 500 Jahre später eines dieser Werke erstmals im Melanchthongarten zu sehen sein wird, heißt es in der Ankündigung der Luther-Museen. Zum Stück, dessen Inhalt aktuellen Bezug hat: Der Athener Bürger Dikaiopolis, unzufrieden mit den Politikern der Volksversammlung, die sich nicht um den Frieden kümmern, schließt einen privaten Waffenstillstand mit den feindlichen Spartanern, weshalb ihn die Acharner, eine Gruppe Köhler aus dem attischen Bezirk Acharnai, verfolgen. Dikaiopolis weiß sich zu verteidigen, eröffnet einen Markt nach eigenen Regeln und setzt dem falschen Ruhm des Kriegsherren Lamachos ein Leben des Genusses entgegen.Das Theater ist kostenfrei. Da die Kapazitäten begrenzt sind, wird um Anmeldung im Servicebüro der Stiftung gebeten, per Mail an [email protected] oder telefonisch unter 03491/4203171.

Tag des offenen Denkmals in Ferropolis

Mit stündlichen Führungen beteiligt sich das Ferropolis-Team am Denkmaltag, 8. September. Diese finden von 11 bis 16 Uhr statt. Wie immer können zwei Absetzer besichtigt werden, wobei die Plattform des Absetzers Medusa mit Fahrstuhl barrierefrei erreichbar ist. Als besonderes Angebot gilt am Sonntag: Beim Kauf einer regulären Tages-Eintrittskarte erhält jeder zusätzlich eine Ferropolis-Jahreskarte für 2025 kostenfrei.

Kirchen beim Tag des offenen Denkmals dabei

Viele Kirchen im Landkreis Wittenberg sind Denkmäler, die einige Jahrhunderte überdauert haben. Einige werden an dem Denkmaltag am Sonntag ihre Türen öffnen. Führungen und Konzerte runden die individuellen Programme ab:Bad Schmiedeberg: Stadtkirche (10 bis 16 Uhr)Dabrun: Kirche und Haus des Heimatvereins neben der Kirche (10-17 Uhr)Kemberg: Kirche (14-17 Uhr)Pretzsch: Kirche St. Nikolaus (10-16 Uhr); Führungen nach Bedarf; Gottesdienst um 9.30 Uhr Priesitz: Elbschifferkirche (14.30-17.30 Uhr); Führungen nach BedarfReinharz: Barockkirche (14-16.30 Uhr); 5. Sommerkonzert mit Ursula Kunze aus Dresden um 15 UhrSöllichau: Kirche (10-16 Uhr)Trebitz: Kirche (10-16 Uhr)Wartenburg: Kirche St. Petri (10-17 Uhr) Kaffee und Kuchen; Gottesdienst; 14.30 KindergottesdienstWittenberg: Schlosskirche (11.30-16.30); Gottesdienst um 10 Uhr; Besichtigung des Südturms im Schloss; ab 17 Uhr OrgelkonzertWittenberg: Stadtkirche (12.30-17 Uhr), Gottesdienst um 11 Uhr; Türme zugänglich durch Heimatverein von 13 bis 15 UhrWörlitz: St. Petri und Bibelturm (11-17 Uhr, letzter Turmaufstieg 16.40 Uhr); Gottesdienst um 9.30 Uhr; Ausstellung „feste feiern“ im Bibelturm, Wanderausstellung Bibelfliesen in der Kirche; Orgelkonzert um 15 UhrZahna: Gemeindefahrt von Zahna (ab 10 Uhr) nach Bülzig zum Gottesdienst, Köpnick und Jahmo zum Mittagessen nach Kirchenbesichtigung, Kropstädt zum Kaffeetrinken mit Musik und zurück nach Zahna zur Kammermusik.