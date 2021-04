Nordufer in Wittenberg wird beleuchtet

Wittenberg/MZ

- Wenige Wochen nach Freigabe seiner frisch sanierten Wege und Grünflächen hat sich der Schwanenteich in den Wallanlagen zu einem beliebten Naherholungsgebiet gemausert. Man sieht dort jetzt mehr Spaziergänger als früher und dies dürfte eben nicht nur mit der Corona-Pandemie zu tun haben, die uns ja alle gern nach draußen treibt. Große Gänse haben sich die Enteninsel erobert, an den Ufern schaukeln Osterglocken im Wind. Radfahrer? Finden’s am Teich ebenfalls schick, zu suchen haben sie dort eigentlich nichts. Aber wer schiebt schon gern...

Mitlaufend

Nach der Baustelle ist am Schwanenteich übrigens auch schon wieder vor der Baustelle. Auf der Nordseite, die wie berichtet künftig beleuchtet sein soll, um Vandalen und sonstigen Dunkelmännern das Handwerk zu erschweren, werden gerade die Masten für die Lampen errichtet, wie Uwe Branschke vom Fachbereich Öffentliches Bauen auf MZ-Anfrage berichtet. Die Arbeiten würden von den Stadtwerken ausgeführt und das Licht ein „mitlaufendes“ sein. Man sieht also, wann sich was bewegt in der Nacht.

Wie einer Vorlage der Verwaltung für die politischen Gremien zu entnehmen ist, soll im dritten Quartal, also im Juli oder später, zudem nördlich des Teichs der Straßenbau beginnen. Die gleichnamige Straße - Am Schwanenteich - beginnt gleich hinterm Flüchtlingsboot und mündet in die Lutherstraße. Ein kurzes Sträßchen, allerdings durch das Ärztehaus - klar, es heißt ebenfalls „Am Schwanenteich“ - auch stark frequentiert. Die Verbindung soll „vom Grundsatz her“ als Zufahrt angelegt werden, aber natürlich nicht als solche für jedermann zum Teich selbst - barrierefrei wird der Zugang aus dieser Richtung nur für Fußgänger sein.

Rund 330.000 Euro sind den Angaben zufolge derzeit für dieses ebenfalls mit der Sanierung der Wallanlagen im Zusammenhang stehende Straßenbauvorhaben veranschlagt, einschließlich der Archäologie, denn gegraben werden muss auch hier, bevor sich was dreht. Bei der Gelegenheit wird der „baufällige“ Kanal gleich mit erneuert. Die Straße selbst wird asphaltiert, links und rechts davon kommt teils „gebrauchtes“ Pflaster zum Einsatz, Hallescher Porphyr und Kalkstein. Neben Fahrbahn, Fußweg und Parkplätzen sind „Am Schwanenteich“ auch neue Bäume vorgesehen, die sieben „schmalkronigen“ Pflanzen entlang der Parkstreifen tragen den Namen „Carpinus betulus ,Frans Fontaine’“, das sind Säulen-Hainbuchen.

Erst die Eisheiligen

Und die Fontänen im Teich? Nun, da bittet die Stadt noch um Geduld. Die Eisheiligen, Sophie und Co., wolle man in jedem Fall abwarten, sagte Branschke, es wird also die zweite Maihälfte. Zumal Teile der Anlage, die zur Winterpause entfernt und eingelagert worden waren, ja erneut eingebaut werden müssen. Egal, die Tage der behelfsmäßigen Wasserkanister an den drei Öffnungen mitten im Teich, sie sind gezählt.