Noch mehr Freiwillige gesucht - In Coswig steht der Frühjahrsputz an

Coswig/MZ. - Es ist wieder so weit. In Coswig wird am 22. März zum alljährlichen Vor-Osterspaziergang eingeladen. Obwohl das Event bei diesem Titel zunächst an Erholung und vielleicht auch Goethes Dichtkunst erinnert, geht es dabei keineswegs um Vergnügen.

Als Frühjahrsputz gedacht

Der Coswiger Vor-Osterspaziergang ist als großer Frühjahrsputz gedacht und stellt somit einen gemeinsamen Arbeitseinsatz in der Stadt und den umliegenden Ortschaften dar. Von 10 bis 14 Uhr soll an diesem Samstag gemeinsam mit vielen freiwilligen Bürgern und Einwohnern der Stadt kräftig aufgeräumt und zum Beispiel Müll aufgesammelt werden.

Das sind zumindest die Vorstellungen der aktiven Mitglieder der „Initiative pro Coswig“, die zu dieser Aktion aufrufen. In den jüngsten Jahren hatten sich grundsätzlich viele Einzelpersonen und etliche Coswiger Vereine mit ihren Mitgliedern beteiligt. In der Kernstadt werden sich auch Schüler und Eltern der Fröbelgrundschule beteiligen. „Kinder und Jugendliche, die sich hier beteiligen, werden in Zukunft nicht einfach Müll in der Landschaft verteilen“, hofft Helmtrud Ziska von der „Initiative pro Coswig“.

Auch im eigenen Wohngebiet möglich

Das Außergewöhnliche am Vor-Osterspaziergang ist, dass sich jeder einzelne Akteur selbst aussuchen kann, wo er beispielsweise Müll auflesen möchte oder anderweitig aktiv werden wolle. Also beispielsweise auch im eigenen Wohngebiet oder etwa auf dem Bolz- oder Spielplatz um die Ecke. Zur erfolgreichen Koordinierung und Müllabholung aber wird zwingend um eine Anmeldung gebeten.

Für die Kernstadt Coswig gilt zunächst der Marktplatz als Treffpunkt. „Gesammelt wird unter anderem im Schillerpark, am Treidelweg, am Antonienhüttenweg, der Hohen Mühle sowie in der Spiel- und der Braulücke“, wird angekündigt. Müllbeutel werden für diesen Aktionstag von den Coswiger Stadtwerken zur Verfügung gestellt.

Anmeldungen sind wichtig

Außerdem übernehmen die Mitarbeiter der Stadtwirtschaft den Abtransport der gesammelten Müllbestände. Speziell dafür wurde bereits ein Standortplan vereinbart. Auch deswegen sind Anmeldungen für den Aktionstag essenziell wichtig.

Als Dankeschön werde für die freiwilligen Helfer am Ende des Events ein kleines Bonbon vorgehalten. „Im Anschluss treffen sich alle Beteiligten zu einem vom Bürgermeister André Saage gestifteten kleinen Imbiss im Friederike-Treff 5“, heißt es in einer kleinen Ankündigung.

Interessierte, die sich beteiligen möchten, werden unbedingtum Anmeldung unter [email protected] oder per Telefon unter 0177/892 92 36 gebeten.