Bauausschuss debattiert über das geplante Stadtquartier am Rand der Schlossvorstadt. Welche Chancen und welche Bedenken es gibt.

Wohnen in Wittenberg

Wittenberg/MZ - Zum geplanten neuen Stadtquartier am Rand der Wittenberger Schlossvorstadt sind in dieser Woche weitere Details bekannt geworden. Wie bereits berichtet hat die Stadtverwaltung die Aufstellung eines Bebauungsplanes vorgeschlagen für ein insgesamt 10,9 Hektar großes Areal westlich der Puschkinstraße. Als erster befasste sich am Montagabend der Bauausschuss des Stadtrats mit dem Bebauungsplan „W 20 - Neues Stadtquartier Neumühlenweg/Schatzungstraße“. Dort stellte Susann Scheffel vom Fachbereich Stadtentwicklung das Vorhaben vor.