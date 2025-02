Im Landkreis Wittenberg wird der ABC-Fachdienst neu aufgestellt. Welche Veränderungen es gibt und was das für die Bevölkerung und die Feuerwehren bedeutet.

Neue Kameraden in ABC-Zügen im Landkreis Wittenberg

Enrico Springer erläutert am Erkundungswagen einen Detektor für Kampfstoffe.

Wittenberg /MZ. - Die Mitglieder des Fachdienstes ABC haben sich am Sonnabendmorgen zum ersten Mal in diesem Jahr im Ausbildungszentrum für Brand- und Katastrophenschutz in Wittenberg getroffen. Viele der Kameraden der Feuerwehren sind neu mit dabei. Sie kommen aus fast allen Städten des Landkreises, aus Coswig, Gräfenhainichen, Oranienbaum-Wörlitz, Wittenberg oder Kemberg und Bad Schmiedeberg.