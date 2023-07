Wittenberg/MZ - Es gibt Veränderungen an der Spitze der Klinik Bosse. Der Chefarztposten und der Posten des neuen Ärztlichen Direktors werden nicht mehr bei einer Person liegen. Bisher hatte diese Funktionen Nikolaus Särchen inne.

Als „Mann der ersten Stunde“ hatte dieser seit 1994 die Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie in der Klinik Bosse Wittenberg aufgebaut. Bis Mitte 2023 leitete er die psychiatrische Klinik als Ärztlicher Direktor sowie als Chefarzt der Psychiatrie und geht nun in seinen wohlverdienten Ruhestand. Ab dem 1. August wird Dr. med. Christian Stoppel seine Arbeit als neuer Chefarzt der Psychiatrie in der Klinik Bosse Wittenberg aufnehmen. Dr. med. Philipp Feige wird der neue Ärztliche Direktor.

Uni Magdeburg und Charité

Christian Stoppel hat Humanmedizin sowie Neurowissenschaften an der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg studiert. Nachfolgend promovierte der Alumnus der Studienstiftung des deutschen Volkes am dortigen Institut für Physiologie zum Dr. med. Von 2008 bis 2013 war er in seiner Facharztausbildung an der Klinik für Neurologie der Otto-von-Guericke Universität sowie als wissenschaftlicher Mitarbeiter der dortigen Abteilung für „Experimentelle Neurologie“ sowie am Leibnitz Institut für Neurobiologie Magdeburg tätig. Nach Promotion zum Dr. rer. nat. im Jahr 2012 leitete er die Arbeitsgruppe „Multimodale Bildgebung bei ALS“.

Christian Stoppel (Foto: Felix Zilke)

Nach seinem Wechsel an die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Charité – Universitätsmedizin Berlin absolvierte er dort bis 2018 seine Facharztausbildung in Psychiatrie und Psychotherapie. Parallel hierzu erfolgte 2014 seine Habilitation an der Magdeburger Uni sowie 2018 die Umhabilitation sowie Erweiterung der Lehrbefugnis auf das Fach Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité.

Neben seiner klinischen Tätigkeit als Leiter der Spezialsprechstunden „ADHS im Erwachsenenalter“ sowie „Begleitetes Absetzen von Antidepressiva und Antipsychotika“ an der psychiatrischen Institutsambulanz am Campus Mitte fungierte er als stellvertretender Leiter der bizentrischen „Antidepressiva Absetzstudie – AiDA“. Nach seinem Wechsel zur Vivantes – Netzwerk für Gesundheit GmbH in Berlin 2019 war Christian Stoppel unter anderem als Personalleitender Oberarzt und Geschäftsführender Oberarzt tätig.

Qualitativ hochwertige Patientenversorgung

„Ich freue mich ganz besonders, dass wir mit Dr. Christian Stoppel einen engagierten, dynamischen sowie ausgewiesenen und versierten Spezialisten im Bereich der Psychiatrie als neuen Chefarzt für unsere Klinik Bosse Wittenberg gewinnen konnten“, erklärt Petra Stein, Regionalgeschäftsführerin der Alexianer Sachsen-Anhalt GmbH in einer Pressemitteilung. „Ich bin mir sicher, dass seine Expertise und Erfahrung die qualitativ hochwertige Patientenversorgung nachhaltig sichern und das Profil unserer Fachklinik als Spezialversorger für Psychiatrie weiter schärfen wird.“

„Die Klinik Bosse Wittenberg ist durch die fortwährend hohe Leistung eine Fachklinik mit großer Strahlkraft und mir natürlich nicht unbekannt“, lässt sich Christian Stoppel zitieren. Er habe die Entwicklungen in den vergangenen Jahren verfolgt. Umso mehr freut sich der 43-Jährige auf seine neue Rolle und darauf, „gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen im ärztlichen Dienst, der Pflege und den weiteren Bereichen die Klinik Bosse Wittenberg für Psychiatrie zukunftsgerichtet weiterzuentwickeln“.

Philipp Feige (Foto: Felix Zilke)

Der künftige Ärztliche Direktor Philipp Feige ist nicht neu in der Klinik Bosse. Seit 2006 leitet der 55-Jährige die Klinik für Neurologie in Wittenberg und hat eine zertifizierte Parkinson-Fachklinik aufgebaut. In dieser Funktion wird er der Klinik Bosse auch erhalten bleiben und den Posten des Ärztlichen Direktors zusätzlich ausführen.

Viel aufgebaut seit 2006

Von 1988 bis 1994 studierte Philipp Feige Humanmedizin an der Martin-Luther-Universität Halle. Es folgte die Facharztausbildung für Nervenheilkunde am Landeskrankenhaus Bernburg, die er 2002 abschloss. Seit 2005 ist Dr. med. Philipp Feige Facharzt für Neurologie. Neben der Parkinson-Fachklinik ist in Wittenberg durch Philipp Feige ein sehr großes mitteldeutsches Parkinsonnetzwerk entstanden. Ebenso ist eine gemeinsame Schlaganfallstation am Evangelischen Krankenhaus Paul-Gerhardt-Stift unter der Leitung von Philipp Feige ins Leben gerufen worden. Die Partnerschaft zugunsten der Wittenberger Patienten mit der Martin-Luther-Universität Halle wurde durch die Anerkennung als akademisches Lehrkrankenhaus auf eine neue Ebene gebracht und maßgeblich durch Dr. Feige initiiert.

Auch Feige freut sich nach eigenen Aussagen auf die neue Funktion. Als Ärztlicher Direktor wolle er „die spannenden Aufgaben mit dem Direktorium und dem gesamten Team der Alexianer gemeinsam“ angehen und die medizinische Versorgung der Patienten weiter stärken.