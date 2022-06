Naturschätze rund um Wittenberg gesucht

Wittenberg/MZ - Was die Touristiker in Stadt und Kreis bereits seit Jahren umtreibt, nämlich eine bessere Verzahnung der Lutherstadt mit der Natur drumherum, ist nun auch in den akademischen Fokus gerückt. Die Kooperation zwischen der Hochschule Anhalt und der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt in Wittenberg verfolgt dabei einen besonderen Ansatz: Einheimische und Touristen, sollen Auskunft darüber geben, welche Orte ihnen in der hiesigen Natur besonders wichtig sind und warum.