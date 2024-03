Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Oranienbaum/MZ. - „Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“ Martin Luther (1483 bis 1546) soll das gesagt haben und selbst wenn dem nicht so war, hätte der Reformator sicher seiner Freude an einer Aktion am Dienstag gehabt: Denn am Vormittag dieses 19. März wurden im Oranienbaum-Wörlitzer Ortsteil Brandhorst 125 Obstbäume – Äpfel und Birnen – gepflanzt.