Ein angeblich qualmendes Kissen in einem Mehrfamilienhaus in der Lerchenbergsiedlung führt zu einem Großeinsatz. Als der Einsatz beendet ist, eskaliert die Situation: Der Vater klammert sich an einen Polizeibeamten.

Wittenberg/MZ - Ein qualmendes Kissen eines Kinderwagens in einem Flur eines Wittenberger Mehrfamilienhauses führt Anfang Oktober 2023 zu einem Großeinsatz. Das gesamte Wohnhaus wurde zügig evakuiert. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei waren schnell vor Ort – doch gebrannt hat offensichtlich nichts. Am Ende des Einsatzes klammert sich der Besitzer von dem Kinderwagen an dem Bein eines Polizeibeamten fest. Warum der Vater so eskaliert ist.