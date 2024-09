Nach einer Randale in Wörlitz werden dringend Zeugen gesucht: Ein 37-jähriger Mann hat Menschen angepöbelt und Eigentum beschädigt.

Nach Randale in Wörlitz: Zeugen zu Vorfällen von Beleidigung und Sachbeschädigung gesucht

Ein 37-Jähriger hat in Wörlitz mehrere Bürger angepöbelt. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Oranienbaum-Wörlitz/MZ - Über den Mann, der am Freitag, 30. August, zur Mittagszeit in Wörlitz randalierte und mehrere Menschen anpöbelte, sei die Stadtverwaltung erst „im Nachgang informiert“ worden. Das erklärte Bürgermeister Maik Strömer (CDU) am Rande der jüngsten Ratssitzung, als sich Nadine Koppehel (AfD) nach dem Vorfall erkundigte.