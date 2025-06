Ein 20-Jähriger fährt in Wittenberg ein geparktes Auto an, steigt aus, begutachtet den Schaden – und haut einfach ab. Dank eines Zeugen kommt ihm die Polizei auf die Spur.

Nach Parkrempler: 20-Jähriger sieht sich Schaden an und flieht

Unfall in Wittenberg

Wittenberg/MZ - Wegen Fahrerflucht ermittelt die Polizei nach einem Unfall am Sonntag. Nach Angaben eines Zeugen hat ein unbekannter VW-Fahrer gegen 12 Uhr versucht, in der Gustav-Adolf-Straße in Wittenberg rückwärts aus einer Parklücke auszufahren.

Dabei stieß er gegen einen dahinter parkenden Ford. Danach soll er zunächst ausgestiegen sein, um sich den Schaden anzusehen, und ist dann weggefahren. Der Ford wurde dadurch beschädigt. Dank des Zeugen wurde das Kennzeichen des Unfallfahrzeugs bekannt.

Gegen den 20-jährigen Halter des VWs wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.