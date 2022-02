Nach Beschlagnahmung in der letzten Woche: Drei neue Ampelgalgen auf Corona-Demo in Wittenberg

Wittenberg/MZ - Gleich drei selbst gebaute „Ampelgalgen“ haben am Montagabend bei dem sogenannten „Spaziergang“ in Wittenberg Aufsehen erregt. Vor einer Woche ist bei der Demonstration, die sich gegen die aktuellen Coronamaßnahmen und eine womöglich kommende Impfpflicht richtet, eine Galgenkonstruktion von Polizeibeamten beschlagnahmt worden. Aus Sicherheitsgründen hatten die Polizisten das Tragen der Konstruktion, die sich gegen die Ampelkoalition richtet, untersagt.

Am Zug am gestrigen Montag durch die Innenstadt haben sich nach ersten Schätzungen der Polizei rund 1.600 Protestierende beteiligt. In der Vorwoche waren nach Polizeiangaben 1.500 unterwegs gewesen, der Veranstalter betonte am Montag, dass es 4.000 bis 5.000 Teilnehmer gewesen sein sollen.

Nach dem „Spaziergang“ wurde auf dem Marktplatz dazu aufgerufen, nach Kanada zu schauen, wo derzeit hunderte Lastwagen-Fahrer mit einer Protestfahrt gegen die Corona-Impfpflicht demonstrieren. Im Anschluss daran erklang das Lied „Freiheit“ und Luftballons stiegen auf.