Wo die Stafette durchgeführt wurde und was zum Fest geboten wurde.

Aufgrund des Wetters ging es in die Turnhalle.

Griebo/MZ/TKL. - Der Zaun an der Feuerwehr Griebo steht. Dies wurde am Sonntag gefeiert. Wie Wittenbergs Bürgermeister André Seidig zur Eröffnung betonte, ist dies nicht nur ein Zaun, sondern ein Stück Sicherheit und Zusammenhalt. Denn ein Großteil des Baus machten die Kameraden in Eigenleistung für die „Löschspatzen“, die Kinderfeuerwehr, dafür gab dann die Stadt auch gern die 12.500 Euro für 45 Meter Zaun und sechs neue Stellplätze für Pkw.