Nach 2-jähriger Pause - Coswiger Grundschüler absolvieren Herausforderungen in der Natur

Jeber-Bergfrieden/MZ - Das war der perfekte Schultag für jeden kleinen Zappelphilipp. Statt stundenlang still auf der Schulbank zu sitzen, verbrachten die Jungen und Mädchen der Naturpark-Grundschule Jeber-Bergfrieden den gesamten Vormittag an der frischen Luft und durften im Wald den Naturlehrpfad Jeber-Bergfrieden unsicher machen. Für über 60 Schüler und Schülerinnen standen am Donnerstag wieder die Waldjugendspiele auf dem Programm. In kleinen gemischten Gruppen sammelten sie an unterschiedlichsten Stationen Punkte, um mit ihrem Team den Tagessieg zu erringen.

