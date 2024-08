Seegrehna/MZ. - Das Hofgestüt Bleesern verwandelte sich am vergangenen Samstag, 24. August 2024, um 17 Uhr in ein lebendiges Klangfeld Osteuropas. Zum zweiten Mal in Folge gastierte das Wittenberger Salonorchester bei einem stimmungsvollen Picknickkonzert im historischen Ambiente des Gestüts und entführte die Besucher auf eine musikalische Reise. Was von dem Orchester geboten wurde und wann das Hofgestüt dieses Jahr zum letzten Mal die Tore öffnet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.