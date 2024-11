Spannendes Spiel in der Friedrichstadt-Halle in der Lutherstadt

Wittenberg/MZ. - Im Heimspiel der Basketball-Bezirksliga Anhalt empfing der MTV Wittenberg am Sonnabend in der Friedrichstadt-Halle den BBC Halle III. Obwohl die Gäste nur mit fünf Spielern anreisten, schien es eine spannende Partie mit wenigen Korbtreffern zu werden. Erst nach drei Minuten gab es erste Punkte. Der Wittenberger Kai Dubiel nahm von der Dreierlinie aus genau Maß und versenkt den Ball im Korb. Doch auch die Hallenser scheuten sich nicht vor einem weiten Wurf und glichen aus. Mit einem Zwischenspurt machten die Hausherren dann klar, dass sie unbedingt siegen wollten und zogen auf 11:3 (6. Minute) davon. Am Ende des ersten Viertels stand ein 15:10 auf der Anzeigetafel.

Nach der kurzen Pause zeigten dann die Gäste, dass sie nicht gewillt waren, sich kampflos zu ergeben. Die ersten sieben Punkte gingen auf ihr Konto und es stand damit 15:17. Das weckte die Gastgeber. Sie machten endlich erneut Ernst und zogen bis zum Halbzeitpfiff auf 23:19 davon.

Auch nach der Pause setzte sich der MTV nicht so richtig ab. Der BBC lag sogar einmal kurz in Front (26:25 in der 22. Minute). Das weckte den Kampfgeist der Gastgeber wieder und so ging es mit einem 37:33 in die letzte Drittelpause. Auch danach ließen die Hausherren nichts mehr anbrennen, kämpften um jeden Ball und waren auch einfach treffsicherer. Und so stand beim Abpfiff ein 64:54 auf der Anzeigetafel.

Durch diesen Heimerfolg liegen die Wittenberger nun auf den dritten Platz der Bezirksliga Anhalt. Besonders treffsicher erwiesen sich dabei Stephan Glaser-Dittberner (14), Tobias Puppich (12), Sven Kügler und Marcel Meyer (jeweils 8). Zu ihrem nächsten Spiel müssen sie am Freitag zu den BSW Sixers III reisen. Zu Hause werden die Wittenberger Korbjäger wieder am 14. Dezember um 16 Uhr gegen die Schkopau Basekts in der Friedrichstadt-Halle zu sehen sein.