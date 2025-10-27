Eil
Nachbau der Gleise aus dem Jahr 2000 Modellbahnclub Wittenberg zeigt die alte Elbebrücke
Begeisterung für kleine Züge: Der Modellbahnclub Wittenberg präsentiert beim Tag der offenen Tür sein handwerkliches Können. Wo technisches Know-how gefragt ist.
27.10.2025, 16:00
Wittenberg/MZ. - Reges Treiben herrschte Samstagvormittag in den Räumen des Modellbahnclubs Wittenberg. Es wurde gesägt, geschraubt, geklebt und zwischendurch auch angeregt geplaudert. Der seit mehr als fünf Jahrzehnten bestehende Verein hatte zum Tag der offenen Tür eingeladen. Dabei ging es weniger um das Präsentieren fertiger Modellbahnanlagen, sondern vor allem um Beratung und Einblicke in die Vereinsarbeit. Und da gab es einiges zu entdecken.