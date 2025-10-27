Begeisterung für kleine Züge: Der Modellbahnclub Wittenberg präsentiert beim Tag der offenen Tür sein handwerkliches Können. Wo technisches Know-how gefragt ist.

Besucher betrachten im Vereinsraum des Modellbahnclubs die im Aufbau befindliche Anlage mit der Elbebrücke und kommen mit Vereinsmitglied Uwe Müller (l.) ins Gespräch.

Wittenberg/MZ. - Reges Treiben herrschte Samstagvormittag in den Räumen des Modellbahnclubs Wittenberg. Es wurde gesägt, geschraubt, geklebt und zwischendurch auch angeregt geplaudert. Der seit mehr als fünf Jahrzehnten bestehende Verein hatte zum Tag der offenen Tür eingeladen. Dabei ging es weniger um das Präsentieren fertiger Modellbahnanlagen, sondern vor allem um Beratung und Einblicke in die Vereinsarbeit. Und da gab es einiges zu entdecken.