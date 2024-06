In Pretzsch an der Elbe treffen sich mehr als 300 Mitsubishi-Fans aus nah und fern. Das Grundmotto bei diesem Treffen ist, sich in geselliger Runde zusammenzusetzen und sich auszutauschen.

Fantreffen in Pretzsch an der Elbe

Pretzsch/MZ. - Von den Wetterkapriolen am Freitag und am Samstagmorgen haben sich die Mitsubishi-Freunde nicht abschrecken lassen. Wer sich einmal auf den Weg gemacht hatte, der wollte das Treffen an der Elbe auch genießen. Das waren in diesem Jahr laut Veranstalter wieder mehr als 300. Konkret 324 Fahrzeuge mit fast 900 Gästen, die darin anreisten.

Selbst Seifenblasen können diese Auto jetzt produzieren. (Foto: Sascha Graf)

Denn das Treffen bietet neben dem Austausch mit so vielen Gleichgesinnten, wie sonst nirgendwo in Europa zusammenkommen, auch ein Programm, das den Gästen immer wieder gefällt. Wobei es laut Veranstalter auch in abgespeckter Form ausreicht. Zuvörderst steht da die gemeinsame Ausfahrt, die die lange Mitsubishi-Kette unter anderem durch Bad Schmiedeberg führt.

Neu sind die kleinen Mitsubishis, die auf einer RC-Rennstrecke gelenkt werden dürfen. (Foto: Sascha Graf)

Das Wetter, von dem sich keiner vergraulen ließ, hinterlässt seine Spuren. (Foto: Sascha Graf)

Überall gibt es während des Corsos an der Strecke Zuschauer und winkende Bewunderer. Diese bekommen für ihr Warten auch alle Typen von Mitsubishis zu sehen. Ob alt, neu, groß (wie ein Camper), klein oder auch als Feuerwehr – natürlich aus Pretzsch – die das Schlussfahrzeug der Ausfahrt bildet. Übrigens finden sich auf dem Festplatz neben Mitsubishis aus nah und fern auch andere Automarken, wie Honda, Mazda oder auch Hyundai, ein.

Die kleinen Besucher beobachten während des Treffens begeistert, wie ein Mitsubishi Seifenblasen produzieren kann. Natürlich ist das nur ein Umbau für das Treffen, aber die Kinder fasziniert diese Idee. Zudem ist eine kleine RC-Rennstrecke aufgebaut, auf der die kleinen Mitsubishis den gesamten Tag über gesteuert werden können, während die großen erst am Samstagabend rollen dürfen. Wobei es am Freitag schon eine Gaudi-Rallye gab, so eine Art Schnitzeljagd mit dem Mitsubishi bis in die benachbarte Kurstadt Bad Düben und zurück.

Die Ausfahrt der Teilnehmer ist immer ein Höhepunkt. Viele säumten die Straße. (Foto: Sascha Graf)

Übrigens waren auch internationale Fernsehteams auf dem Festplatz anzutreffen. Französische Gäste zum Beispiel wollen über den Mitsubishi Pajero Evolution berichten.