Schwer verletzt wurde ein 27-Jähriger am Donnerstagabend in Wittenberg. Er wird mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Halle geflogen.

Wittenberg/MZ - Schwer verletzt wurde ein 27-Jähriger am Donnerstagabend in Wittenberg. Vorausgegangen war nach Polizeiangaben um 20.10 Uhr An der Christuskirche in Kleinwittenberg und in der weiteren Folge in der Emmy-Schach-Straße eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Dabei wurde der 27-jährige Wittenberger verletzt und zunächst mit einem Rettungswagen ins Wittenberger Krankenhaus gebracht. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Halle geflogen. Später sei bekanntgeworden, dass er keine lebensbedrohlichen Verletzungen erlitten hat. Die Ermittlungen zur gefährlichen Körperverletzung werden von der Kriminalpolizei des Polizeireviers Wittenberg geführt und dauern an. Auch die genaue Tatbeteiligung der einzelnen Personen ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.