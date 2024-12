Wittenberg/MZ. - 15 Vereine und ein vorweihnachtliches Bühnenprogramm kündigt Sandra Wilking zum Weihnachtsmarkt der Vereine in Wittenberg an. Die 19. Auflage findet vom 6. bis 8. Dezember vor der Stadtkirche statt. Erwartet wird neben anderen auch das Tanzstudio Schwager, das am Samstag und am Sonntag kleine Weihnachtsengel tanzen lassen wird. Das klinge verheißungsvoll, sagt Wilking. Die 46-jährige Tourismusexpertin ist neue Geschäftsführerin der Lutherstadt Wittenberg Marketing (LWM) GmbH.

