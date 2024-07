Ein Fahrradfahrer war mit knapp 2 Promille in Wittenberg unterwegs.

Wittenberg/MZ - Am 13. Juli gegen 00.45 Uhr stellen Polizeibeamte des Polizeireviers Wittenberg einen 34-jährigen Fahrradfahrer in der Roten Landstraße in Lutherstadt Wittenberg fest.

Der Mann wies eine auffällige Fahrweise auf und fuhr Schlangenlinien. Ein Atemalkoholwert ergab 1,99 Promille. Der Fahrradfahrer hat somit den erlaubten Wert von bis zu 1,6 Promille überschritten.