Mit Gewehr und Pistolen im Gebüsch in Wittenberg

Eine besorgte Frau beobachtete am Donnerstag gegen 15.30 Uhr zwei junge Männer, welche sich mit einem Gewehr in einem Gebüsch im Brauereiweg in Wittenberg aufhielten. Die Polizeibeamten stellten dort einen 17-jährigen Jungen und einen 19-jährigen Mann.

Beide führten Softairwaffen, zwei Kurz- und eine Langwaffe, mit. Ihr genaues Vorhaben konnte nicht zweifelsfrei geklärt werden. Da das Führen solcher Waffen in der Öffentlichkeit verboten ist, wurden diese sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (mz/red)