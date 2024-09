Mehrere Jugendliche gerieten in Wittenberg in Streit.

Wittenberg/MZ - Gegen 23 Uhr stritten sich am 10. September mehrere Jugendliche in Wittenberg in Höhe des Kreisverkehrs nahe des Krankenhauses. Das bemerkte eine vorbeifahrende Pkw-Fahrerin. Als sie aus den Reihen der Jugendlichen gebeten wurde, die Polizei zu rufen, flüchteten die Jugendlichen in verschiedene Richtungen.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten die Jugendlichen auch durch die Mithilfe aufmerksamer Zeugen feststellen und identifizieren. Es war nach bisherigem Ermittlungsstand zu verbalem Streit und einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Schließlich drohte einer der Jugendlichen mit der Anwendung weiterer Gewalt gegen seinen Kontrahenten mittels eines gefährlichen Gegenstands. Bei der Durchsuchung des Jugendlichen wurde jedoch kein solcher Gegenstand gefunden. Die Hauptakteure waren zwei 17 bzw. 21 Jahre alte Wittenberger, die Motivation des Streits lag im persönlichen Bereich.