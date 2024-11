Schüler Ian Hayn aus Kleinkorgau mischt die Rallye-Szene auf. Nun hat er sich für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Wie er das geschafft hat und was ihn dieses Wochenende erwartet.

Mit 16 Jahren schon Rallye-Star: Ian Hayn aus Bad Schmiedeberg tritt bei Deutscher Meisterschaft an

Motorsport in Sachsen-Anhalt

Der Suzuki Swift von Ian Hayn fällt auf: Viel Zeit und Arbeit sind in den Rallye-Umbau geflossen.

Bad Schmiedeberg/MZ - Ian Hayn hat Benzin im Blut: Mit gerade einmal 16 Jahren mischt der Jugendliche aus Kleinkorgau bereits erfolgreich die Rallye-Szene auf – und ist damit einer der jüngsten Fahrer im automobilen Motorsport.Während andere in seinem Alter gerade erst an den Führerschein denken, gibt der Sekundarschüler in aufgemotzten Rallye-Autos Vollgas; und das erstaunlich souverän. Bereits mehrere begehrte Titel und Podestplätze hat er sich erkämpft.