Coswigs Stadtwehrleiter Ingo Künne erinnert sich an einen dramatischen Einsatz seiner Leute, die im Jahr 2024 nur selten zur Autobahn müssen. Tragehilfen sind nicht immer notwendig.

Menschenleben in Gefahr- Coswigs Stadtwehrleiter spricht über dramatischen Einsatz

Feuerwehr in Sachsen-Anhalt

Die Wasserversorgung wird durch den Haupteingang des Wohnheims in der Industriestraße sichergestellt.

Coswig/MZ. - Den Einsatzkräften der Coswiger Feuerwehr ist aus dem vergangenen Jahr ein Einsatz besonders in Erinnerung geblieben. Der Grund dafür liegt für Coswigs Stadtwehrleiter Ingo Künne klar auf der Hand. Denn bei diesem Brand am 24. November ist ein Menschenleben in Gefahr.