Mehrjährige Haft nach Machetenangriff in Wittenberg

Dessau/Wittenberg. - Ein 34 Jahre alter Angeklagter aus Wittenberg ist am Freitag wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden. Das Schwurgericht unter dem Vorsitz von Uda Schmidt hielt es für erwiesen, dass der Wittenberger am Abend des 22. Mai 2022 mit einer Machete ohne Vorwarnung in Richtung des Kopfes des Geschädigten schlug.