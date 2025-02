Wittenberg/MZ - Der Rettungsdienstbereichsplan im Landkreis Wittenberg ist überarbeitet worden. Das wurde am Montag im Kreistag mitgeteilt.

Wie Fachdienstleiter Peter von Geyso erklärte, sind mehrere Verbesserungen vorgesehen. So wird ein zusätzlicher Krankentransportwagen montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr in Wittenberg stationiert. Ein neuer Rettungswagen soll rund um die Uhr in Trebitz einsatzbereit sein. Zudem wird in Jessen ein Gemeindenotfallsanitäter eingeführt, der täglich von 7 bis 19 Uhr im Dienst ist. Einen solchen gibt es bereits in Gräfenhainichen.