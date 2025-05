Auf dem Parkplatz des Schnellrestaurants McDonald’s an der A9 sind jetzt Elektroladesäulen in Betrieb genommen worden. Um welche Technik es sich handelt und wie viel die Kilowattstunde kostet.

Coswig/MZ. - Cheeseburger, Big Mac, Milchshake und McFlurry gehören im Angebot von McDonald’s von jeher zu festen Größen. Und auch das Spiel- und Spaß-Angebot für Kinder, welches der Fastfood-Gigant weltweit in nahezu jeder Filiale vorhält, gehört zum Standardservice. Nun kommt zumindest in Deutschland ein weiterer – vielleicht sogar unerwarteter – Service hinzu: Elektroladesäulen. Auch an dem Coswiger McDonald’s-Restaurant direkt an der Autobahn 9 können die Gäste seit Neuestem ihre Elektrofahrzeuge betanken.