Wittenberg/MZ. - In Schönebeck fand der 27. Landesentscheid Sachsen-Anhalt der Mannschaftsmeisterschaften Schwimmen Masters statt. Sieben Vereine traten gegeneinander an, darunter sechs aus Sachsen-Anhalt und ein Gastverein aus Sachsen. Die Vereine mussten mindestens vier männliche und vier weibliche Sportler aus mindestens fünf verschiedenen Altersklassen an den Start schicken, um sich für den Wettbewerb zu qualifizieren. Dabei muss jede Strecke wenigstens einmal geschwommen werden, ein Sportler darf höchstens dreimal an den Start gehen. Für eine möglichst hohe Punktausbeute wurden die Starts der Wittenberger von einem Algorithmus berechnet. Für Wittenberg durften somit Tina Kehlitz, Dr. Reinhard Gall, Stefan Böttcher, Ivo Rudolph, Nikola Busauerova, Martin Frank, Lars Bornemann, Hans-Jürgen Halbenz, Ute Halbenz und Melissa Thormann an den Start gehen. Tina Kehlitz (AK 25) war die erfolgreichste Athletin für Wittenberg und erzielte insgesamt 2.099 Punkte. Sie stellte mit einer Zeit von 2:36,80 einen neuen Landesrekord über 200 m Lagen auf.

