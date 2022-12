Maßnahmen für Kreuzungsbereich und fürstliche Domäne in Wörlitz geplant

Oranienbaum-Wörlitz/MZ/CNI - In seiner jüngsten Sitzung am Dienstag in Vockerode hat der Stadtrat von Oranienbaum-Wörlitz einstimmig beschlossen, die vom örtlichen Gewerbeverein angeregte Umgestaltung einer Freifläche im Kreuzungsbereich Neue Reihe/Erdmannsdorffstraße in Wörlitz als Maßnahme für die Programmanmeldung des Förderprogramms „Lebendige Zentren“ im Jahr 2023 aufzunehmen. Zuletzt hatte der Bauausschuss dem Stadtrat die Umgestaltung der Fläche empfohlen (die MZ berichtete).

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 3 Tage >>testen<<.