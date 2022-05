Maskierte rauben 66-Jährigem in Wittenberg seine Umhängetasche voll Geld

Wittenberg/MZ - Zu einem schweren Raub ist es nach Polizeiangaben am Donnerstag in einer Wohnunterkunft am Teucheler Weg in Wittenberg gekommen. Geschädigt wurde ein 66-Jähriger.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen sich nachts gegen 2 Uhr zwei maskierte männliche Täter Zutritt zur Wohnung des Geschädigten verschafft haben. Dabei soll einer der Täter den 66-Jährigen mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand bedroht und kurz darauf auf mehrfach auf ihn eingeschlagen haben.

Im weiteren Verlauf haben die Täter laut Bericht aus dem Polizeirevier eine Umhängetasche, in welcher sich Bargeld im unteren vierstelligen Bereich befand, entwendet und die Wohnung wieder verlassen. Der Geschädigte wurde einige Stunden nach der Tat von Mitarbeitern der Unterkunft in seiner Wohnung gefunden. Die Mitarbeiter informierten die Polizei. Der 66-Jährige erlitt Verletzungen im Kopfbereich und musste deshalb in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Zur Personenbeschreibung liegen zu beiden Tätern folgende Daten vor: 175 bis 180 Zentimeter groß, 25 bis 35 Jahre alt, dunkel bekleidet, maskiert mit einer Art Halloweenmaske. Die Männer sprachen Deutsch und haben die schwarze Umhängetasche des Geschädigten.

Die Polizei bittet Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern oder zum Tatgeschehen geben können, sich an das Polizeirevier in Wittenberg unter der Telefonnummer 03491/4690 zu wenden. Ferner ist die Polizei unter der E-Mail-Adresse [email protected] zu erreichen.