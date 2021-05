Marlene T. will ihren Pflegern danken

Wittenberg

„Seit Jahren werde ich, Marlene T., von der Volkssolidarität Regionalverband Elbe-Mulde betreut. Trotz Corona werde ich auf hohem Niveau pflegerisch versorgt und möchte mich hiermit bei dem genannten Pflegedienstpersonal herzlich bedanken.“ Das steht auf einem karierten Zettel geschrieben, den ihr Lebenspartner Joachim M. B. in der Wittenberger Lokalredaktion der Mitteldeutschen Zeitung abgibt.

Seit 50 Jahren dabei

Denn die Wittenbergerin, welche seit knapp 50 Jahren selbst Mitglied des Sozial- und Wohlfahrtsverbandes „Volkssolidarität“ ist und deshalb bei einigen gesellschaftlichen Höhepunkten wie dem Frauentag oder der jährlichen Weihnachtsfeier der Wittenberger Ortsgruppe mitgeholfen habe, ist dankbar. Dankbar für die Unterstützung, die sie nun zweimal täglich erhält und die es ihr ermöglicht, weiterhin ohne große Einschränkungen in ihrer eigenen Wohnung zu leben: „Ich könnte die Schwestern jeden Tag umarmen.“

„Ich gehe zum Beispiel nicht alleine die Treppe runter. Dabei habe ich mir schon mal das Handgelenk gebrochen“, berichtet Marlene T. und greift um ihr Gelenk, das mittlerweile zum Glück wieder verheilt ist: „Rauf geht, runter nicht.“ Zur Sicherheit würde deshalb ihr Mann vorgehen. „Sie hat Osteoporose. Dadurch werden die Knochen porös und der Gang unsicher“, erklärt Karin Klötzler, Pflegedienstleiterin des Regionalverbandes Elbe-Mulde. Schon ein einziger Sturz könnte also fatale Folgen haben. Um das Risiko zu minimieren, verlässt sich Marlene T. auf ihren „treuen Begleiter“, wie sie ihren Gehstock, der immer griffbereit neben dem Sofa stehen würde, nennt.

Kümmerin kommt täglich

„Außerdem habe ich noch einen Leichtlauf-Rollator aus Aluminium“, ergänzt sie. Im Haus würde der jedoch kaum eine Verwendung finden. Da seien alle sehr hilfsbereit: „Wir sind eine gute Hausgemeinschaft - wenn mal etwas aus dem Briefkasten hängt, bringen meine Nachbarn das mit.“ In der Regel kommt es dazu jedoch gar nicht erst. Denn auch darum kümmert sich die gelernte Krankenschwester Mandy Hildebrandt jeden Morgen. „Ich bin ungefähr halb sechs im Büro, um alles vorzubereiten“, beginnt Mandy Hildebrandt ihren regulären Tagesablauf zu erklären.

Ganz wichtig sei es, immer alle Schlüssel dabei zu haben, da nicht mehr jeder Pflegepatient aufstehen könne. Gegen 6?Uhr sei sie dann bereits bei ihrem ersten Patienten: „An einem Tag besuche ich ungefähr 20 bis 25 - manche auch mehrmals.“ So auch Marlene T. „Früh gehen wir gemeinsam ins Bad zum Waschen, ich helfe ihr, die Kompressionsstrümpfe anzuziehen und achte darauf, dass sie ihre Tabletten nimmt. Der abendliche Besuch ist vor allem ein Kontrollgang, um zu sehen, ob es ihr gut geht.“

Marlene T. mit ihrem Lebenspartner auf dem Balkon der Wohnung. (Foto: Wagner)

So unkompliziert verläuft ihr Arbeitstag jedoch selten. Häufig gibt es Zwischenfälle, die aufgrund der 24-Stunden-Bereitschaft, egal an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit, zusätzlich zu den festen Terminen geklärt werden müssen. Außerdem würden auch des Öfteren hauswirtschaftliche Tätigkeiten, wie Wäschewaschen und Einkaufen oder Arztfahrten hinzukommen. „Wir machen wirklich viel - eigentlich alles, was so rund um den Menschen und den Haushalt anfällt“, überlegt sie laut.

Als gelernte Kinderkrankenschwester kam Karin Klötzler durch einen Umzug in die ambulante Pflege und ließ sich einige Jahre später zur Pflegedienstleiterin weiterbilden. Seit zehn Jahren ist sie nun ein wichtiger Teil des Pflegedienstes der Volkssolidarität im Landkreis Wittenberg. Neben der Gestaltung des Dienstplanes, organisiert sie die täglichen Touren ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und trifft mit den jeweiligen Krankenkassen Absprachen, beispielsweise über die Erhöhung von Pflegegraden. Sollte es jedoch einen Notfall geben, fährt auch sie los zu den Pflegepatienten: „Wir haben generell alle ein sehr gutes Miteinander, sehr sozial und familiär - deshalb nehmen wir auch bei den zwei Wochenendschichten Rücksicht auf private Verhältnisse.“

Die richtige Entscheidung

Das weiß auch die gelernte Krankenschwester Mandy Hildebrandt sehr zu schätzen. Ursprünglich wollte sie Grundschullehrerin werden: „Das hat leider nicht geklappt, aber ich wusste, dass ich etwas mit Menschen machen möchte.“ Und obwohl sie sich nach einem Praktikum in diesem Bereich nicht vorstellen konnte, in der häuslichen Pflege zu arbeiten, kann sich Mandy Hildebrandt heute wiederum nicht mehr vorstellen, woanders tätig zu sein: „Ich war damals alleinerziehende Mutter von zwei Kindern und die Volkssolidarität war der einzige Arbeitgeber, der mir da entgegengekommen ist.“ (mz)