Mann steht wegen sexueller Nötigung von zwei Kindern in Wittenberg vor Gericht

Ein Mann bedroht zwei elfjährige Mädchen in Wittenberg und zwingt sie zu sexuellen Handlungen. Als Jahre später die Polizei kommt, springt er vom Dach.

Die Justitia auf dem Alten Rathaus in Wittenberg

Wittenberg/MZ - An Schlaf war nur bei geschlossenem Fenster zu denken. Unterm Kopfkissen war vorsichtshalber eine Schere deponiert, um einen Angriff des Mannes abwehren zu können, dessen Gesicht in den Albträumen von einem schwarzen Fleck ersetzt wurde. „Diese Träume sind extrem. In ihnen erlebe ich alles noch mal von vorn. Und meine Therapeutin sagt, damit werde ich wohl ein Leben lang zu kämpfen haben.“