In dieser Woche gastiert „Circus Romantica“ erstmals auf dem Gutenbergplatz in Gräfenhainichen. Auf welche Attraktionen sich das Publikum freuen darf.

Gräfenhainichen/MZ. - Seit Anfang der Woche ist Bewegung auf dem Gutenbergplatz in Gräfenhainichen. Neben verschiedenen kleineren Einrichtungen wird in aller erster Linie ein großes Zirkuszelt aufgebaut. Ab diesem Donnerstag, 10. April, heißt es dann ganz offiziell: Manege frei.

Tour durch die Region

Derzeit befindet sich der Circus Romantica sozusagen auf einer Sachsen-Anhalt-Tournee. Das bestätigt Patricia Lauenburger, die den Zirkusbetrieb gemeinsam mit ihrem Gatten Manolito leitet. „Wir waren in Querfurt und Köthen, kommen jetzt direkt aus Zerbst nach Gräfenhainichen, gastieren im Anschluss während der Ostertage in Oranienbaum und reisen dann nach Bernburg“, sagt sie.

Das Winterquartier der Tiere, Tierpfleger, Artisten, Künstler und weiterer Mitarbeiter befindet sich in Osnabrück. Der Zirkus gastiert zum ersten Mal in der Paul-Gerhardt-Stadt Gräfenhainichen und sei auch schon längere Zeit nicht in der Region gewesen. In vergangenen Jahren habe es zwar auch Gastspiele in Sachsen-Anhalt gegeben, aber nicht so ausführlich wie dieses Mal.

Auftritte liegen schon 15 jahre zurück

Lauenburger erinnere sich zwar auch an Auftritte in der Region, diese lägen aber schon 15 Jahre zurück. „Wir waren schon lange nicht mehr hier“, sagt sie. Die Menschen und Gäste hier erlebe sie zumeist sehr nett und freundlich. „Auch hier in Gräfenhainichen sind wir sofort unterstützt worden und wurden durch die Stadt mit Strom- und Wasseranschlüssen versorgt“, berichtet die Zirkuschefin.

Die Gäste können sich auf ein abwechslungsreiches Programm in der Manege freuen. „Wir sind bereits seit gut 30 Jahren im Zirkusgeschäft“, berichtet sie und schwärmt beispielsweise von einer atemberaubenden Luftakrobatik, die es zu bestaunen gebe.

Hoch oben unter der Zirkuskuppel

„Talea tritt hoch oben unter der Zirkuskuppel unter anderem mit einem Luftring auf“, verweist sie beispielsweise auf eine der Akrobatinnen. „Auch unser Feuerspucker kommt mit seinem Repertoire immer sehr gut bei den Gästen an“, sagt sie. Darüber hinaus gibt es verschiedene Tierdressuren. So werde ihr Mann Manolito, als Tierlehrer zum Beispiel eine Dressur mit Pferden und Kamelen vorführen.

Die Manege ist schon für die erste Vorstellung am Donnerstag bereit. Es geht täglich 16 Uhr los. Am Sonntag gibt es 11 Uhr die Abschiedsmatinee. (Foto: Thomas Klitzsch)

Sie selbst werde eine Hundedressur darbieten. Unter anderem werden dann vier Border Collies in der Manege auftreten. „Das sind ganz besonders schlaue Tiere“, berichtet sie, „denen zeigt man einen neuen Trick und schon nach einer Stunde Üben können die das.“ Voraussetzung dafür sei aber natürlich, dass man die Übungen tagtäglich wiederholt. Im Übrigen wird zwischendurch immer wieder Clown Zipo für Lacher und gute Laune im Publikum sorgen.

Zelt bietet Platz für 300 Gäste

„Circus Romantica“ reist mit einem Zwei-Master-Zelt, welches von zwölf Meter hohen Stahlmasten getragen wird und bei einem Durchmesser von 22 Metern Platz für etwa 300 Zuschauer bietet. Vorstellungen finden von Donnerstag bis Sonnabend um 16 Uhr statt. Am Sonntag wird um 11 Uhr zur Abschiedsmatinee geladen. An diesem Tag zahlen auch Erwachsene nur Kinderpreise. Mit den in Gräfenhainichen verteilten Coupons erhalten Gäste eine Ermäßigung von fünf Euro.

Karten können unter Telefon 0157/36948821 reserviert werden. Weiter Infos gibt es auf

www.circus-romantica.de.