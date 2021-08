Malerisches trifft auf Digitales in Kemberg

Kemberg - „Tradition trifft Digital“ ist der Titel einer neuen Ausstellung, die der Kunstverein Kemberg in der Regie von Gudrun Böhme ab Sonnabend in der Galerie im Turm an der Kirche präsentiert. Die Vernissage am 14. August beginnt um 16 Uhr. Gezeigt werden Arbeiten von Erdmute Peuker und deren Enkeltochter Sophia Heyder aus Leipzig.

Peuker, die in diesem Jahr ihren 80. Geburtstag feierte und sich bereits 2020 vom Vorsitz des von ihr gegründeten Fördervereins zur Kultur- und Denkmalpflege in den Ruhestand verabschiedet hatte, kündigt 19 eigene Bilder und elf von der Enkelin an. Bei ihren Werken, bis auf eines alle neu, handelt es sich überwiegend um Mischtechniken, doch sei auch ein Aquarell dabei. Hinsichtlich der Motive werden von ihr Landschafts- und Naturbilder sowie einige Tierporträts zu sehen sein. Dem gegenüber werden digitale Werke der Enkeltochter gestellt, die am Tablet entstehen.

Mit der Malerei begonnen hatte Peuker, als sie als Orchestermusikerin in den Ruhestand gegangen ist. Damals hat sie die Bratsche gegen Farben und Pinsel getauscht und seither bereits etliche Ausstellungen bestritten. Auf die Frage, wie viel Zeit die Beschäftigung mit der bildenden Kunst in ihrem Alltag inzwischen einnimmt, sagt sie unter Hinweis auf das derzeitige Wetter, dass der Garten sie gerade sehr in Anspruch genommen habe. Gleichwohl nehme die Kunst viel Raum ein und mit ihr sei es wie mit der Musik: Man muss, so Erdmute Peuker, dranbleiben.

Ausblick 2020 (Foto: Peuker)

Zur Vernissage musiziert Ingrida Schwarze aus Lettland auf dem Akkordeon. Im Anschluss kann die Ausstellung bis zum 3. Oktober immer an den Wochenenden in Kemberg besichtigt werden. (mz)