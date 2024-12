Besuchstipps für Weihnachten und Neujahr: Es kann ein Escape-Spiel bei Luther, eine Entdeckung bei der Fürstin, die Erinnerung an den Alltag in der DDR und vieles mehr sein.

Wittenberg/MZ. - Heiligabend an diesem Dienstag und anschließend zwei Weihnachtsfeiertage – da haben sich viele mit dem vierten Adventswochenende gleich eine lange Auszeit zusammengestellt. Vielleicht fragt sich nun so mancher, wohin es gehen könnte an den Feiertagen und was sie ihren Weihnachtsgästen zeigen könnten. Etliche Museen bieten sich als Ziel auch am 25. und 26. Dezember an. Hier eine Auswahl, wobei manchmal schon bis zum Jahresende und die Feiertage im Januar geblickt wird: