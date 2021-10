Luthergedenkstätten mit Programm für die Herbstferien

Wittenberg/MZ - Die Stiftung Luthergedenkstätten bietet während der Herbstferien ein Programm in Eisleben und Wittenberg im Rahmen der beiden Sonderausstellungen „Raus mit der Sprache!“ und „Pest. Eine Seuche verändert die Welt“.

In den Herbstferien lädt die Kulturelle Bildung der Stiftung Luthergedenkstätten in Eisleben und Wittenberg Kinder, Jugendliche und Familien zu kreativen Mitmachangeboten ein. Am 25. Oktober starten in Sachsen-Anhalt die Herbstferien. Damit keine Langeweile aufkommt, bietet die Stiftung Luthergedenkstätten in Eisleben und Wittenberg im Rahmen ihrer beiden Sonderausstellungen zwei Ferienprogramme an.

In Wittenberg können die Ferienkinder mit ihren Eltern für einen Tag als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in die Welt der Geschichte der Medizin eintauchen. In einer Familienführung durch die Sonderausstellung „Pest. Eine Seuche verändert die Welt“ gibt es auch für die Jüngeren Spannendes zu entdecken. Mithilfe eines Actionbounds, den man sich zum Start der Führung auf sein Smartphone herunterladen kann, können die angehenden Wissenschaftler Fragen beantworten und somit das ein oder andere Wissenswerte rund um die Pest und die Medizin erfahren. Im Anschluss werden die neuen Erkenntnisse in die Praxis um-gesetzt und in einem Kreativ-Workshop eine eigene Gesundheitsrezeptur kreiert.

Die Teilnehmerzahl ist aufgrund der Pandemie begrenzt. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Das Programm findet am 26. und 28. Oktober, jeweils 10 bis 11.30 Uhr statt und kostet fünf Euro pro Kind.

Anmeldung und Buchung per Mail an bildung.wittenberg@martinluther.de oder telefonisch unter 03491/4 20 31 16.