Das Logistikunternehmen Schade nimmt vier vollelektrische Lkw in seine Flotte auf und ist damit ein Pionier in Mitteldeutschland. Was an den Fahrzeugen besonders ist und welche Probleme der Unternehmer noch sieht.

Vockerode/Jessen/MZ. - Das Logistikunternehmen Schade aus Jessen setzt einen weiteren Meilenstein in seiner Unternehmensgeschichte und erweitert seine Fahrzeugflotte um vier vollelektrische Lkw des Typs Mercedes eActros 600. „Wir sind die Einzigen aus Ostdeutschland, die diese Fahrzeuge gekauft haben“, sagt dessen Geschäftsführer Björn Schade, der das Unternehmen in dritter Generation führt. Die Auslieferung erfolgte am Mittwoch auf dem „XXLKW-Parkplatz“ in Vockerode, nachdem die Lastwagen zuvor im weltgrößten Lkw-Montagewerk in Wörth am Rhein produziert worden sind.