Licht und Zeit - Was Hartmut Zander in Wittenberg zeigt

Wittenberg/MZ. - Erstens: Der Vergleich ist ein bisschen gewagt, aber Hartmut Zanders Ausstellung könnte Besucher anziehen wie Motten das Licht. Zweitens: Der Vergleich ist nicht falsch, denn in seiner Exposition zeigt der 63-Jährige aus Wittenberg Leuchtobjekte, wie sie die Welt kaum gesehen hat: Viele Gegenstände sind demnach vom Sperrmüll oder wurden auf andere Weise zurückgelassen. Mit einer überbordenden Fantasie und handwerklichem Geschick verwandelt Zander die ausrangierten Fundstücke in originelle Kunstwerke. Präsentiert werden die insgesamt mehr als 40 Arbeiten unter dem Motto „Verwandlungen“ im „Kunst.Projekt.Raum“ in der Jüdenstraße 6 in Wittenberg, jenem Shop, in dem früher mal eine Lottostelle war. Seit jedoch die Berliner Künstlerin Heike Manleitner das Ladenlokal angemietet hat, verwandelt es sich selbst zu einem Ort der Kunst.